Российская рапиристка Дериглазова вышла на финал Олимпиады под «Имперский марш» из «Звездных войн»
14:58
Россиянка Инна Дериглазова вышла на женский финал Олимпиады по рапире под «Имперский марш» из «Звездных войн». Рапиристка борется за золотую медаль с американкой Ли Кифер.
Счет ко второму периоду — 12:10.
Ранее россиянка Лариса Коробейникова выиграла золотую медаль в этой дисциплине.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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