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Российская рапиристка Дериглазова вышла на финал Олимпиады под «Имперский марш» из «Звездных войн»

14:58
Российская рапиристка Дериглазова вышла на финал Олимпиады под «Имперский марш» из «Звездных войн». Фото Getty Images
Российская рапиристка Дериглазова вышла на финал Олимпиады под «Имперский марш» из «Звездных войн». Фото Getty Images

Россиянка Инна Дериглазова вышла на женский финал Олимпиады по рапире под «Имперский марш» из «Звездных войн». Рапиристка борется за золотую медаль с американкой Ли Кифер.

Счет ко второму периоду — 12:10.

Ранее россиянка Лариса Коробейникова выиграла золотую медаль в этой дисциплине.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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