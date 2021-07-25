Российская рапиристка Дериглазова вышла на финал Олимпиады под «Имперский марш» из «Звездных войн»

Россиянка Инна Дериглазова вышла на женский финал Олимпиады по рапире под «Имперский марш» из «Звездных войн». Рапиристка борется за золотую медаль с американкой Ли Кифер.

Счет ко второму периоду — 12:10.

Ранее россиянка Лариса Коробейникова выиграла золотую медаль в этой дисциплине.