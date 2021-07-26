Российская фехтовальщица Софья Великая вышла в 1/4 финала Олимпиады в Токио
08:16
Российская фехтовальщица Софья Великая вышла в 1/4 финала Олимпиады в Токио, одолев итальянку Ирен Векки.
Ранее саблистки София Позднякова и Ольга Никитина также вышли в четвертьфинал олимпийского турнира.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Сабля, личное первенство1/8 финала
Ирен Векки (Италия) — Софья Великая (Россия) — 12:15
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