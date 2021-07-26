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Российская фехтовальщица Софья Великая вышла в 1/4 финала Олимпиады в Токио

08:16
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Российская фехтовальщица Софья Великая вышла в 1/4 финала Олимпиады в Токио, одолев итальянку Ирен Векки.

Ранее саблистки София Позднякова и Ольга Никитина также вышли в четвертьфинал олимпийского турнира.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Сабля, личное первенство1/8 финала

Ирен Векки (Италия) — Софья Великая (Россия) — 12:15

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Виктория Кравченко все материалы автора

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