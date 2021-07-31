Рапиристка Мартьянова рассказала подробности своей травмы в олимпийском финале

Олимпийская чемпионка Марта Мартьянова рассказала о своей травме в финале женской рапиры на Играх в Токио.

— Какие были мысли в голове после травмы в финале?

— Мысли были, скорее, до травмы. А потом была только мысль, что надо вставать и делать все, что ты можешь и не можем. Там мысли пролетают за секунду вообще.

— Что вам говорили Мамедов и физиотерапевт?

— Уже не помню, если честно. Помогли мне с ногой и говорили: «Фехтуй!».

— После финала вы выезжали из зала на коляске. Вообще было невозможно наступать на ногу?

— Сыграл большую роль адреналин. Мне было больно, но я смогла бороться. Потом я расслабилась и нога начала распухать.

— Как поддерживали девчонки?

— Да мы просто тихо праздновали победу, тихо были в своих эмоциях.

— Что за характер травмы?

— У меня на правой ноге были частичные надрывы. Сейчас доктор сказал, что у меня вообще разрыв. Но я думаю, что в таком случае, я бы сейчас не ходила. Скорее всего, маленький надрыв, — сказала Мартьянова.

В финале командного первенства российские рапиристки победили Францию со счетом 45:34.