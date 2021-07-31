Рапиристка Мартьянова рассказала подробности своей травмы в олимпийском финале
Олимпийская чемпионка Марта Мартьянова рассказала о своей травме в финале женской рапиры на Играх в Токио.
— Какие были мысли в голове после травмы в финале?
— Мысли были, скорее, до травмы. А потом была только мысль, что надо вставать и делать все, что ты можешь и не можем. Там мысли пролетают за секунду вообще.
— Что вам говорили Мамедов и физиотерапевт?
— Уже не помню, если честно. Помогли мне с ногой и говорили: «Фехтуй!».
— После финала вы выезжали из зала на коляске. Вообще было невозможно наступать на ногу?
— Сыграл большую роль адреналин. Мне было больно, но я смогла бороться. Потом я расслабилась и нога начала распухать.
— Как поддерживали девчонки?
— Да мы просто тихо праздновали победу, тихо были в своих эмоциях.
— Что за характер травмы?
— У меня на правой ноге были частичные надрывы. Сейчас доктор сказал, что у меня вообще разрыв. Но я думаю, что в таком случае, я бы сейчас не ходила. Скорее всего, маленький надрыв, — сказала Мартьянова.
В финале командного первенства российские рапиристки победили Францию со счетом 45:34.
9555 голосов
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю