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Позднякова рассказала, чувствует ли на себе давление из-за достижений отца

22:44
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Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Позднякова призналась, что в детстве хотела стать успешнее своего отца, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова.

«Когда была маленькой, постоянно транслировала, что папа такой великий, четырехкратный, а я хочу пять раз выиграть золото Олимпиады. Быть лучше, сильнее, выше. Но в один момент мы разговаривали с мамой, и она сказала: «Соня, понимаешь, ты же другой человек. Во-первых, ты девушка. Во-вторых, ты занимаешься фехтованием в другое время». Беседа была довольно долгой, и в итоге я поняла, что спортсмен — личность, индивидуальность, у каждого свой путь. И у меня тоже. Со временем постаралась абстрагироваться от того, что у папы столько регалий, наград. Но для этого потребовалось очень много времени. Осознание ситуации пришло ко мне три-четыре года назад», — приводит слова Поздняковой RT со ссылкой на интервью Youtube-каналу «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Ранее саблистка Позднякова заявила, что собирается сделать перерыв в карьере.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/890621-pozdnyakova-familiya-davlenie

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Иван Шитик все материалы автора

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