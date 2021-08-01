Олимпиада-2020, фехтование, финал: Россия против Франции, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 1 августа, в Токио (Япония) мужская сборная России по фехтованию примет участие в финале командного турнира по рапире на Олимпийских играх в Токио. Соперник — сборная Франции, начало — в 13.50 по московскому времени.

В составе сборной России выступают Кирилл Бородачев, Антон Бородачев и Владислав Мыльников, запасной — Тимур Сафин.

В четвертьфинале россияне были сильнее сборной Гонконга со счетом 45:39. А в полуфинале победили американцев — 45:41.

Отметим, что вчера, 31 июля, российские саблистки в финале победили как раз команду Франции.

Смотреть прямые трансляции выступления российских рапиристов на Олимпиаде можно на телеканале Матч ТВ.