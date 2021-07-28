Олимпиада-2020: фехтование 29 июля, время начала и где смотреть прямую трансляцию
28 июля 2021, 23:35
В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх состоится командный турнир в женской рапире. Трансляция на Первом канале (с 12.20 мск) и на olympics.1tv.ru.
Сборная России «посеяна» под первым номером, за команду выступят два призера личных соревнований, Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова, а также Аделина Загидуллина.
Женщины. Рапира, командное первенство.
04:50. 1/4 финала — Россия — Египет.
06:00, 07:00. 1/2 финала.
12:30. Матч за 3-е место.
13:30. Финал.
Россияне идут за золотом в плавании, гимнастике и фехтовании: чего ждать от Олимпиады 29 июля
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