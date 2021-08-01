«Нет большего счастья, чем счастье тех, кого любишь». Президент ОКР Поздняков выложил детское фото дочери

Четырехкратный олимпийский чемпион и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился радостью за свою дочь Софию, которая на Олимпиаде в Токио выиграла две золотые медали.

«Мои дочери как-то космически быстро стали взрослыми и самостоятельными, — написал Поздняков в Instagram. — Подумал об этом вскользь, взглянув на фото, на котором совсем еще маленькая Соня беззаботно улыбается миру вокруг нее.

Сегодня, после Олимпийского финала было сделано много совсем других кадров — с медалями, с подругами по команде, с тренерами. Неизменными остались Сонина улыбка и мир вокруг нее. Мир, который как будто улыбнулся ей в ответ. В ответ на сотни часов изматывающих тренировок, на слезы боли и отчаяние после травм, на весь тот путь, что прошла София от маленького ребенка на папиных руках до двукратной Олимпийской чемпионки.

Нет большего счастья, чем счастье тех, кого любишь и за кого переживаешь. Сегодня я увидел Соню абсолютно счастливой и при этом спокойной и уверенной в себе, как будто все это ее, как будто так просто должно было случиться.

Это значит, весь пройденный на сегодняшний день путь был правильным. И это огромная радость. Благодарю за нее еще раз и Софью Великую, и Олю Никитину, и Свету Шевелеву, и тренеров. Без вас не было бы этой золотой команды. А, значит, и фотографий, где так счастлива моя дочь. С победой, чемпионки!

И в добавление: кто-то говорит, что у нас с дочерью шесть Олимпийских золотых медалей на двоих, но на самом деле у нас счет — 4:2. При всей моей радости за Соню, понимаю, что ее амбиций и упорство ничем не остановить, и поволноваться еще придется. Так что выходим на вторую космическую скорость! И дальше нас ждут еще более интересные события, она точно постарается у меня выиграть! Как и всегда".