«Настоящее средневековье». В сборной России раскритиковали олимпийскую деревню в Токио

Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов раскритиковал условия проживания спортсменов в олимпийской деревне в Токио.

«Знаете, в моей жизни это уже девятая летняя Олимпиада, я не пропускал ни одной с Сеула-88. Так вот, лично я таких условий никогда не видел. Мягко говоря, мы удивлены условиями деревни, где все по идее должно быть направлено на то, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня — это настоящее средневековье. Я за себя не беспокоюсь, но моих спортсменов реально жалко.

Здесь какие-то непонятные стены из гипсокартона. Не номера, а комнатушки. Я даже не знаю, есть у меня окно в номере или нет. Санузлы здесь как в самолете, примерно полтора квадратных метра. Причем этот санузел — на целую команду. Можете себе представить, как спортсмены будут им пользоваться?" — цитируют Мамедова РИА «Новости».

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.