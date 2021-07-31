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Мартьянова — о возвращении из Токио: «Не пойму, где нахожусь. Очень приятно на душе»

13:15
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Олимпийская чемпионка Марта Мартьянова дала комментарий после возвращения в Россию из Токио.

— Как эмоции после возвращения? 

— Я вообще не пойму, где нахожусь. Очень приятно на душе, как бальзам. 

— Как вам организация Олимпиады? 

— Японцы очень дисциплинированны, у них все четко должно быть, нельзя сделать шаг влево-вправо. Они везде направляют. По организации все было отлично. 

— Не хотели еще остаться в Токио? 

— Мне хотелось посмотреть командную саблю. Но сидеть и болеть за наших девочек еще более волнительно, чем фехтовать. Там просто разрывается все, понимаешь накал страстей и ответственность даже без зрителей.

— Вы в курсе, что вам «Ак Барс» подарил именное место на арене? 

— Да, мне Аделина Загидуллина сказала об этом. Я в шоке. Но вообще за хоккеем не слежу, еще ни разу не была. Теперь, конечно, схожу. Мне интересно, — сказала Мартьянова.

В финале командного первенства российские рапиристки победили Францию со счетом 45:34.

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Артем Бухаев все материалы автора

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