Инна Дериглазова ответила на вопрос о судействе в финале олимпийского турнира по рапире
17:13
Рапиристка Инна Дериглазова, завоевавшая серебряную медаль Олимпиады в Токио, прокомментировала судейство. В финале она проиграла американке Ли Кифер (13:15).
— К судейству есть вопросы? Несколько раз решения были совсем неоднозначные.
— Когда фехтуешь, тебе вообще кажется, что выигрываешь все. А потом садишься смотреть — и видишь совсем другое. Явных неправильных решений не было. У меня нет абсолютно никаких претензий. Надо фехтовать так, чтобы загорался фонарь и у судьи не было ни единого шанса принять решение не в твою пользу.
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