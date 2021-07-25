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Инна Дериглазова ответила на вопрос о судействе в финале олимпийского турнира по рапире

17:13
Инна Дериглазова. Фото AFP
Инна Дериглазова. Фото AFP
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Рапиристка Инна Дериглазова, завоевавшая серебряную медаль Олимпиады в Токио, прокомментировала судейство. В финале она проиграла американке Ли Кифер (13:15).

— К судейству есть вопросы? Несколько раз решения были совсем неоднозначные.

— Когда фехтуешь, тебе вообще кажется, что выигрываешь все. А потом садишься смотреть — и видишь совсем другое. Явных неправильных решений не было. У меня нет абсолютно никаких претензий. Надо фехтовать так, чтобы загорался фонарь и у судьи не было ни единого шанса принять решение не в твою пользу.

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Владимир Иванов все материалы автора

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