Губерниев — о российском финале саблисток на Олимпиаде: «Пусть победит сильнейшая»
13:09
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от выхода двух российских саблисток Софии Поздняковой и Софьи Великой в финал Олимпиады в Токио.
«Обалдеть! Снова две россиянки в финале саблисток! В Рио Великая сражалась с Яной Егорян и проиграла. Теперь она будет биться с Поздняковой.
Это значит, что у России будет серебро и золото. Вы представляете! Пусть победит сильнейшая!» — сказал Губерниев в Telegram-канале.
Финальный поединок Олимпиады состоится сегодня, 26 июля, в 14:45 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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