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Губерниев — о российском финале саблисток на Олимпиаде: «Пусть победит сильнейшая»

13:09
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от выхода двух российских саблисток Софии Поздняковой и Софьи Великой в финал Олимпиады в Токио.

«Обалдеть! Снова две россиянки в финале саблисток! В Рио Великая сражалась с Яной Егорян и проиграла. Теперь она будет биться с Поздняковой.

Это значит, что у России будет серебро и золото. Вы представляете! Пусть победит сильнейшая!» — сказал Губерниев в Telegram-канале.

Финальный поединок Олимпиады состоится сегодня, 26 июля, в 14:45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2581

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