Главный тренер российских саблистов верит, что Великая может выступить на Олимпиаде в Париже
09:31
Главный тренер российских саблистов Дмитрий Глотов считает, что Софья Великая сможет выступить на Олимпиаде в Париже через три года.
«Она сильная девушка, очень сильная, и если задастся целью выступить в Париже, мы только рады будем. Ситуацию в команде она точно не испортит, сможет только поддержать», — рассказал Глотов журналистам.
26 июля россиянка проиграла в финале турнира саблисток Софии Поздняковой — 11:15 и завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио. После выступления Великая заявила, что, возможно, выступит на Олимпиаде 2024 года в Париже.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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