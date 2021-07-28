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Главный тренер российских саблистов верит, что Великая может выступить на Олимпиаде в Париже

09:31
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Главный тренер российских саблистов Дмитрий Глотов считает, что Софья Великая сможет выступить на Олимпиаде в Париже через три года.

«Она сильная девушка, очень сильная, и если задастся целью выступить в Париже, мы только рады будем. Ситуацию в команде она точно не испортит, сможет только поддержать», — рассказал Глотов журналистам.

26 июля россиянка проиграла в финале турнира саблисток Софии Поздняковой — 11:15 и завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио. После выступления Великая заявила, что, возможно, выступит на Олимпиаде 2024 года в Париже.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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