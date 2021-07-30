Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян прокомментировала «СЭ» поражение российских шпажистов в финале командного первенства Олимпиады Токио-2020.

Ранее, 30 июля, россияне уступили в финальном поединке Японии (36:45) и завоевали серебро.

«Конечно, обидно, что уступили в финале, — сказала Егорян «СЭ». — Я не особо сильна в мужской шпаге, но мне кажется, что Япония — это не самый сильный соперник, который мог встретиться в финале. Что поделаешь? В любом случае очень хорошо, что мальчики поедут домой с медалью. У них нет личных медалей, но я рада, что в команде они смогли их заполучить. Например, мужская сабля не смогла показать себя в личных и в команде. Они уехали домой опустошенные и грустные. А серебряные медалисты уедут домой в очень хорошем настроении».

Егорян также отметила, что ограниченное время позволяло растягивать соперника.

«Японцы, наверное, чувствовали преимущество по ходу поединка, ибо вели по количеству уколов. Здесь у них было ограниченное время, что позволяло растягивать соперника по времени, чтобы просто бой закончился. Японцы смогли довести счет, к сожалению. Жалко!» — добавила Егорян.

В составе российской команды выступали Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов, запасной — Сергей Ходос.