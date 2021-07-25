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Егорян: «Лариса Коробейникова — молодец! Вцепилась зубами и показал свой характер»

15:36
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян прокомментировала бронзовую медаль рапиристки Ларисы Коробейниковой на Олимпиаде в Токио.

В матче за третье место она победила Элизу Вольпи из Италии (15:14).

«Лариса — молодец! Вцепилась зубами и показала свой характер. Это говорит о ее профессионализме. Вы видели, как она радовалась? Я вот сейчас говорю, клянусь, у меня мурашки по коже пошли. Как она прыгала от радости! Это говорит о том, как она работала, хотела и верила. Конечно, хотелось бы увидеть финал, где встретились две русские спортсменки. Но Лариса не упустила свой шанс. В упорной борьбе смогла победить. Молодец!», — сказала Егорян «СЭ».

В финале соревнований россиянка Инна Дериглазова уступила американке Ли Кифер (13:15). Российские фехтовальщицы смогли завоевать серебряную и бронзовую медали.

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Артем Бухаев все материалы автора

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