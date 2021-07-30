Александр Глазунов: «Серебро» — это прекрасно, и конечно я доволен»
17:01
Тренер сборной России по фехтованию на шпагах Александр Глазунов оценил выступление команды на Олимпиаде в Токио. Российская четверка завоевала серебряные медали.
«Серебро» — это прекрасно, и конечно я доволен. Ребята молодцы. Вместе с командой тренеров подготовили к Олимпийским играм достойный коллектив. Вся тройка японцев, с которой мы встретились в финале — в топ-16 мирового рейтинга. Это не слабые спортсмены, как многие думают. Они выигрывали этапы Кубка мира, были в призерах. Быть может, просто не так стабильно», — приводит слова тренера Telegram-канал ОКР.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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