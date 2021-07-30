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Александр Глазунов: «Серебро» — это прекрасно, и конечно я доволен»

17:01
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Тренер сборной России по фехтованию на шпагах Александр Глазунов оценил выступление команды на Олимпиаде в Токио. Российская четверка завоевала серебряные медали.

«Серебро» — это прекрасно, и конечно я доволен. Ребята молодцы. Вместе с командой тренеров подготовили к Олимпийским играм достойный коллектив. Вся тройка японцев, с которой мы встретились в финале — в топ-16 мирового рейтинга. Это не слабые спортсмены, как многие думают. Они выигрывали этапы Кубка мира, были в призерах. Быть может, просто не так стабильно», — приводит слова тренера Telegram-канал ОКР.

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Иван Шитик все материалы автора

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