Тренер сборной России по фехтованию на шпагах Александр Глазунов оценил выступление команды на Олимпиаде в Токио. Российская четверка завоевала серебряные медали.

«Серебро» — это прекрасно, и конечно я доволен. Ребята молодцы. Вместе с командой тренеров подготовили к Олимпийским играм достойный коллектив. Вся тройка японцев, с которой мы встретились в финале — в топ-16 мирового рейтинга. Это не слабые спортсмены, как многие думают. Они выигрывали этапы Кубка мира, были в призерах. Быть может, просто не так стабильно», — приводит слова тренера Telegram-канал ОКР.