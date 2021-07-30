«Ак Барс» подготовил абонемент и именное место на арене для рапиристки Мартьяновой

Казанский «Ак Барс» подготовил подарочный абонемент на домашние игры нового сезона КХЛ, а также именное кресло на арене для олимпийской чемпионки командного первенства по фехтованию на рапирах Марты Мартьяновой, сообщает Twitter клуба КХЛ из столицы Татарстана.

Хоккейный бонус для олимпийской чемпионки. Мы подготовили подарочный абонемент и именное кресло в «Татнефть Арене» для казанской фехтовальщицы Марты Мартьяновой, которая взяла командное золото в Токио. Ждём на хоккее в новом сезоне! pic.twitter.com/dja93Z64Fc — ХК Ак Барс (@hcakbars) July 30, 2021

Россиянки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Мартьянова завоевали золотые медали Олимпиады в Токио в четверг. В финальном матче против сборной Франции Мартьянова получила тяжелую травму связок ноги, но сумела в итоге провести весь поединок. После боя фехтовальщица передвигалась на коляске.