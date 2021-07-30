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«Ак Барс» подготовил абонемент и именное место на арене для рапиристки Мартьяновой

18:25
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Казанский «Ак Барс» подготовил подарочный абонемент на домашние игры нового сезона КХЛ, а также именное кресло на арене для олимпийской чемпионки командного первенства по фехтованию на рапирах Марты Мартьяновой, сообщает Twitter клуба КХЛ из столицы Татарстана.

Россиянки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Мартьянова завоевали золотые медали Олимпиады в Токио в четверг. В финальном матче против сборной Франции Мартьянова получила тяжелую травму связок ноги, но сумела в итоге провести весь поединок. После боя фехтовальщица передвигалась на коляске.

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Иван Шитик все материалы автора

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