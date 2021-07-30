«Ак Барс» подготовил абонемент и именное место на арене для рапиристки Мартьяновой
18:25
Казанский «Ак Барс» подготовил подарочный абонемент на домашние игры нового сезона КХЛ, а также именное кресло на арене для олимпийской чемпионки командного первенства по фехтованию на рапирах Марты Мартьяновой, сообщает Twitter клуба КХЛ из столицы Татарстана.
Россиянки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Мартьянова завоевали золотые медали Олимпиады в Токио в четверг. В финальном матче против сборной Франции Мартьянова получила тяжелую травму связок ноги, но сумела в итоге провести весь поединок. После боя фехтовальщица передвигалась на коляске.
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