Глава ФГСР считает, что положительные допинг-пробы российских гребцов могут быть ошибкой

Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин считает, что допинг-пробы членов сборной России по академической гребле Никиты Моргачева и Павла Сорина могли ошибочно показать положительный результат.

«Моргачев более четверти века занимается академической греблей, для него это пятая Олимпиада должна была быть. Более педантичного и ответственного человека во всех этих вопросах сложно найти у нас. К Моргачеву и Сорину никогда никаких вопросов не было в этом плане, что они вообще могут прикоснуться к этой допинговой истории.

Никита — эталон отношения к своему труду и правилам, которые нужно соблюдать в спорте. После того, как завоевали олимпийскую лицензию, у Никиты был чистый тест, а через 20 дней тест оказался уже положительным. Сделаем все, чтобы эту историю максимально глубоко расследовать и понять, откуда это (мельдоний) появилось», — приводит слова Свирина «РИА Новости».

7 июля стало известно, что Сорин и Моргачев сдали положительные пробы и их исключили из заявки на Олимпиаду в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.