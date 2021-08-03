«Лилли Кинг? Пусть в себе сомневаются, со всеми этими терапевтическими исключениями». Огонь от прыгуна Кузнецова

Россиянин — про американцев и перспективы трансгендеров в прыжках в воду.

Олимпиада-2020

Трамплин 3 м. Финал

1. Се Сыи (Китай) — 558,75

2. Ван Цзунюань (Китай) — 534,90

3. Джек Ло (Великобритания) — 518,00

4. Ву Харам (Корея) — 481,85

5. Евгений Кузнецов (Россия) — 461,90

Выступление 31-летнего Евгения Кузнецова на трехметровом трамплине было одним из главных медальных шансов России в прыжках в воду в Токио-2020. Увы, наш спортсмен стал только пятым. Победили два китайца. Бронза — у британца Джека Ло.

— Не удался четвертый прыжок, — объяснил Кузнецов. — Просто завал. Не удалось как следует вытолкнуться, думал — упаду на спину, поэтому решил немного прогнуться. Но, оказалось, ощущения были обманчивыми — я упал на жопу.

В остальном же все было неплохо: первые три прыжка — нормально, последние два — круто. Но та попытка не дала побороться.

— Первые два места — снова китайцы.

— Китайские прыгуны в воду — как российские синхронистки. С ними практически невозможно сражаться. Джек Ло, именитый прыгун, имеет поддержку от судей. А у нас все-таки субъективный вид. И спорные моменты есть.

Допинг в прыжках в воду

— Одно из главных фото Олимпиады: Томас Дейли вяжет свитер на трибунах. Сначала все думали, что своему мужу, но оказалось — собаке. Как к этому парню относятся в прыжковой тусовке?

— Да нормально. Он неплохой парень. Никакого пренебрежения или презрения к нему нет. Нас не трогает — и хорошо.

— Вы с ним вообще общаетесь?

— У нас с английским немного беда. Но как можем — общаемся. Абсолютно позитивный человек. Ребята говорят, что на вышке, если надо, пропускает без проблем. А, например, у наших канадских друзей бывают заскоки — расшибутся, но не пропустят тебя ни за что и никуда. Томас — спокойный и адекватный.

— И не делает выпадов в адрес российских спортсменов, как, например, Лилли Кинг.

— Это ее проблемы. Пусть они в себе сомневаются. Мы знаем, что в Америке с этим намного веселее. Все эти терапевтические исключения... Но у нас, в прыжках в воду, большая дружная семья. Никто ни на кого криво не смотрит.

— Китайцы тоже компанейские ребята?

— Абсолютно! Особенно былая гвардия во главе с Хи Чоном, которая была лет шесть назад.

— В легкой атлетике или биатлоне после каждого крупного турнира — большая вечеринка. Можете представить себя после старта за бокалом пива с Дейли и китайцами?

— Мы, конечно же, не пьем. Но коллективные гулянья у нас — в порядке вещей.

— Что касается терапевтических исключений у американцев. На чем базируется ваше мнение?

— Так это же в открытом доступе. Вот взять гимнастку Симону Байлз. Она же и сама не скрывает.

Но мне — все равно. Главное, что я ничего не употребляю, а остальные могут делать все, что захотят.

— В прыжках в воду допинг вообще как-то может помочь?

— Если в гимнастике применяют, то и для прыжков что-то может быть. Но мне это неинтересно. Своего здоровья хватает.

Кто-то считает себя женщиной. А я могу возомнить себя Наполеоном

— Если одно из главных фото — Том Дейли, то один из рефренов — выступление трансгендера в тяжелой атлетике. Что вы, колоритный русский мужик, думаете об этом?

— Главное, чтобы меня ни в чем не обвинили потом, но я считаю, что это — ненормально. Мужчины должны соревноваться с мужчинами, женщины — с женщинами. А если ты считаешь себя кем-то... Ну, я могу возомнить себя Наполеоном. И что теперь?

— Но ведь трансгендер — это не только то, что ты думаешь, но и то, что сделал с собой.

— Гормоны попринимал? То есть если я сейчас год буду пить гормоны, то смогу соревноваться с девочками? Так я разотру всех в пух и прах. Это будет просто невозможно. Я же в любом случае — мужик.

— А если женщина почувствует себя мужчиной и захочет выступать с парнями — это будет честнее?

— Это будет бессмысленно. Без шансов. 20-е место — и до свидания. В нашем виде спорта это не прокатит. И в штанге. Да нигде. Кроме, разве что, синхронного плавания. Вот там, если девочка почувствует себя мальчиком, и перейдет соревноваться с мужчинами — это да. Ну, или художественная гимнастика. Там же тоже хотят эту дурость вводить.

— Звучит все так, будто мир сходит с ума.

— Да конечно! Еще лет 20 назад ничего такого не было.