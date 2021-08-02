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Войнова — о бронзе: «Смешанные чувства, присутствует небольшое неудовлетворение»

15:55
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Россиянка Анастасия Войнова прокомментировала завоевание бронзовой медали в командном спринте по велотреку на Олимпиаде в Токио (Япония).

«Безусловно, нас нужно поздравлять с «бронзой». Потому что это плоды нашей работы, это олимпийская медаль. Да, чувства смешанные, и небольшое неудовлетворение конечно же присутствует. Еще пару месяцев назад все говорили, что наши основные конкурентки — немки. И я напоминала: «Вы забыли о Китае». Не сомневалась, что они подготовят сильную девочку в пару к Олимпийской чемпионке Рио. Но когда я увидела их результат сегодня, то все равно удивилась», — цитирует Войнову пресс-служба ОКР.

Результат сборной России — 32.252, голландки прибыли на 0,252 секунды позже. Золотые медали выиграла команда Китая, серебро — у Германии.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/3195

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