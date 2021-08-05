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Велогонщицу из Нидерландов унесли на носилках после столкновения на Олимпиаде в Токио

10:57
Лорин ван Риссен. Фото AP/Thibault Camus
Лорин ван Риссен. Фото AP/Thibault Camus

Велогонщица из Нидерландов Лорин ван Риссен покинула велотрек на носилках на Олимпиаде в Токио после столкновения с британкой Кэти Марчант. Инцидент произошел во время первого четвертьфинального заезда в дисциплине «кейрин».

Марчант при этом смогла финишировать пятой, а ван Риссен не смогла завершить гонку.

Соревнования по велоспорту на треке проходят на велодроме в Идзу (префектура Сидзуока).

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