Велогонщицу из Нидерландов унесли на носилках после столкновения на Олимпиаде в Токио
10:57
Велогонщица из Нидерландов Лорин ван Риссен покинула велотрек на носилках на Олимпиаде в Токио после столкновения с британкой Кэти Марчант. Инцидент произошел во время первого четвертьфинального заезда в дисциплине «кейрин».
Марчант при этом смогла финишировать пятой, а ван Риссен не смогла завершить гонку.
Соревнования по велоспорту на треке проходят на велодроме в Идзу (префектура Сидзуока).
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