Трининадского велосипедиста дисквалифицировали в 1/4 финала Олимпиады, Дмитриев прошел в полуфинал велотрека

Велосипедиста Николаса Пола из Тринидада и Тобаго дисквалифицировали во втором заезде 1/4 финала Олимпиады в велотреке.

Результат Пола во втором заезде в спринте против россиянина Дениса Дмитриева аннулировали. Спортсмены провели третий заезд, в котором Дмитриев опередил соперника на 4,383 секунды и прошел в полуфинал.

Полуфинал в спринте у мужчин состоится завтра, 6 августа, начало — в 10.10 (мск).

Велоспорт — трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Спринт

1/4 финала

Второй заезд

1. Денис Дмитриев (Россия)

2. Николас Пол (Тринидад и Тобаго) — дисквалифицирован

Третий заезд

1. Денис Дмитриев (Россия)

2. Николас Пол (Тринидад и Тобаго) — отставание 4,383