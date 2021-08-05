Трининадского велосипедиста дисквалифицировали в 1/4 финала Олимпиады, Дмитриев прошел в полуфинал велотрека
12:08
Велосипедиста Николаса Пола из Тринидада и Тобаго дисквалифицировали во втором заезде 1/4 финала Олимпиады в велотреке.
Результат Пола во втором заезде в спринте против россиянина Дениса Дмитриева аннулировали. Спортсмены провели третий заезд, в котором Дмитриев опередил соперника на 4,383 секунды и прошел в полуфинал.
Полуфинал в спринте у мужчин состоится завтра, 6 августа, начало — в 10.10 (мск).
Велоспорт — трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Спринт
1/4 финала
Второй заезд
1. Денис Дмитриев (Россия)
2. Николас Пол (Тринидад и Тобаго) — дисквалифицирован
Третий заезд
1. Денис Дмитриев (Россия)
2. Николас Пол (Тринидад и Тобаго) — отставание 4,383
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