Российская велосипедистка Новолодская поделилась эмоциями от бронзы на Олимпиаде

Российская велосипедистка Мария Новолодская поделилась впечатлениями от завоеванной бронзовой медали на Олимпиаде в Токио.

— Конечно, мы надеялись на это, — приводит пресс-служба ОКР слова Новолодской. — И сейчас очень счастливы, что у нас получилось. Мы ведь живем в одном блоке со спринтерами, которые не раз выигрывали медали Олимпиады. И когда я провожала из комнаты Настю Войнову на гонку, то у меня мурашки по спине побежали. В первый раз провожала олимпийца. А когда они с Дашей Шмелевой вернулись с медалями... Я потрогала сначала медаль Насти, потом пошла к Даше. Держу медаль в руках и говорю: «Я хочу её». И сейчас у нас получилось!

Сегодня, 6 августа, Новолодская в паре с Гульназ Хатунцевой заняла третье место в мэдисоне.