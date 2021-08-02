Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Велотрек
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Велотрек

Немецкие велогонщицы побили мировой рекорд на Олимпиаде в Токио

10:30
Теги:

Немецкие велогонщицы Франциска Брауссе, Лиза Бреннауэр, Лиза Кляйн и Мике Крегер установили новый мировой рекорд в квалификации командной гонки преследования на летних Олимпийских играх в Токио.

Они показали результат 4.07,307. Предыдущий мировой рекорд принадлежал сборной Великобритании и был установлен на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году (4.10,236).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Почему разразился скандал с Тимановской? Политический конфликт поначалу был чисто спортивным
Привязавший женщину за горло к машине петербуржец убил себя
ЕС рассмотрит возможность предоставления политического убежища Тимановской
Названа возможная причина смерти родителей, тела которых нашел ребенок
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд