Немецкие велогонщицы побили мировой рекорд на Олимпиаде в Токио

Немецкие велогонщицы Франциска Брауссе, Лиза Бреннауэр, Лиза Кляйн и Мике Крегер установили новый мировой рекорд в квалификации командной гонки преследования на летних Олимпийских играх в Токио.

Они показали результат 4.07,307. Предыдущий мировой рекорд принадлежал сборной Великобритании и был установлен на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году (4.10,236).