Немецкие велогонщицы побили мировой рекорд на Олимпиаде в Токио
10:30
Немецкие велогонщицы Франциска Брауссе, Лиза Бреннауэр, Лиза Кляйн и Мике Крегер установили новый мировой рекорд в квалификации командной гонки преследования на летних Олимпийских играх в Токио.
Они показали результат 4.07,307. Предыдущий мировой рекорд принадлежал сборной Великобритании и был установлен на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году (4.10,236).
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю