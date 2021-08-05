Браспеннинкс из Нидерландов выиграла золото Олимпиады в велотреке, россиянка Шмелева стала 12-й

Шанне Браспеннинкс из Нидерландов завоевала золото в велотреке на Олимпиаде в Токио.

Спортсменка выиграла финальный заезд в кейрине. Второе место заняла Эллесса Эндрюс из Новой Зеландии, на третьем месте — Лориан Генест из Канады.

Россиянка Дарья Шмелева, которая не смогла пробиться в финал, заняла 12-е место.

Велоспорт — трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Кейрин

Финал

1. Шанне Браспеннинкс (Нидерланды)

2. Эллесса Эндрюс (Новая Зеландия) — отставание 0,061

3. Лориан Генест (Канада) — 0,148

Заезд за 7-12-е места

1. Эмма Хинце (Германия)

2. Ли Вайсе (Гонконг) — отставание 0,043

3. Карли Маккаллох (Австралия) — 0,097

4. Дарья Шмелева (Россия) — 0,163