Браспеннинкс из Нидерландов выиграла золото Олимпиады в велотреке, россиянка Шмелева стала 12-й
12:19
Шанне Браспеннинкс из Нидерландов завоевала золото в велотреке на Олимпиаде в Токио.
Спортсменка выиграла финальный заезд в кейрине. Второе место заняла Эллесса Эндрюс из Новой Зеландии, на третьем месте — Лориан Генест из Канады.
Россиянка Дарья Шмелева, которая не смогла пробиться в финал, заняла 12-е место.
Велоспорт — трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Кейрин
Финал
1. Шанне Браспеннинкс (Нидерланды)
2. Эллесса Эндрюс (Новая Зеландия) — отставание 0,061
3. Лориан Генест (Канада) — 0,148
Заезд за 7-12-е места
1. Эмма Хинце (Германия)
2. Ли Вайсе (Гонконг) — отставание 0,043
3. Карли Маккаллох (Австралия) — 0,097
4. Дарья Шмелева (Россия) — 0,163
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю