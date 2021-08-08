Неслучайный нокаут Хижняка, реванши и один Чайковский. Итоги Олимпиады в боксе

Золото , серебро и четыре бронзы у России . Сильная команда Кубы , интересные филиппинцы . Но есть и еще кое - что .

Хижняк

Когда бразилец Эберт Соуза выбил из сетки среднего веса Глеба Бакши, можно было предположить, что олимпийский турнир выиграет украинец Александр Хижняк. Даже если бы Бакши вышел в финал — все равно Хижняк был бы фаворитом — они встречались не раз, последний случай был на отборе перед Олимпиадой, и Глеб, конечно, дал бой, но остаточное ощущение было такое: ловить в финале ему будет нечего.

И то, что Соуза как-то довольно легко выиграл у Бакши в полуфинале, не особенно удивило. Дефицит идей, вот что бросилось в глаза в этом поединке. С дистанции Глеб зацепиться не мог, вблизи бразилец связывал ему руки, да и сам был активнее, и единственным оставшимся рабочим инструментом для россиянина стали акцентированные силовые удары на сближении. Но их было недостаточно, плюс после первого раунда Глеб начал жаловаться в углу на боль в ухе, а бразилец все двигался и бил.

Но в тот же день у Хижняка был бой с филиппинцем Эумиром Марсиалем. протеже Мэнни Пакьяо. Из города Замбоанга — Эумир Феликс Де Лос Сантос Марсиаль, запомните это имя. Начал путь на Играх с досрочной победы, затем в 1/4 остановил Армана Дарчиняна — кстати, племянника бывшего абсолютного чемпиона мира Вика Дарчиняна. На чемпионате мира-2019 в Екатеринбурге Марсиаль тоже был, но не особенно запомнился, а вот теперь филиппинский левша стал жестче, быстрее, более умелым. И Хижняк от него пропустил много жестких и точных ударов. Ресурсы человека не безграничны, особенно это касается способности держать удар, но в тот момент казалось, что Александр все эти попадания не почувствовал.

Да это и объяснимо, когда 5 лет и 60 боев не проигрываешь. И тут в соперниках по финалу Эберт да Консейсау Соуза, с которым раньше украинцу было все понятно... И первые два раунда тоже было понятно. Соуза не мог найти ответ против стиля Хижняка. А стиль этот — мясорубка. Темп и количество ударов, которые выбрасывает Хижняк, постоянно двигаясь на соперника, делает контрудары неэффективными, остановить его пока никому не удавалось. А ввязаться в открытый бой — ну, это как засунуть руку в эту самую мясорубку по локоть. Можно превратиться в фарш.

Бразилец решил проблему иначе. Когда Соуза в третьем раунде бросил в голову соперника правый удар, и завел на замах левое плечо, Хижняк уже был уверен, что бой выигран. На карточках всех судей он вел, тактику менять не собирался, шел вперед и давил на психику соперника. Эберт все пытался поймать его на апперкот вблизи, но удар не находил цель. Два шага назад, к канатам. Опущенные руки, провоцирующие оппонента на атаку, подпружинивающие ноги, чтобы сместиться как тореадор от быка — вправо или влево. Удар справа, сбить фокус, спрятать за ним левый хук... БАМ! оседающее вниз тело.

В олимпийском боксе есть свои нюансы. Бои чаще всего останавливают рано. Бывает даже, что преждевременно. В конце концов, Олимпийские игры это праздник спорта, гуманизма и вообще — здесь делают вид, что удары по голове не вредят здоровью. Но если случается тяжелый нокдаун, бой обычно не продолжается. Правильно это или нет — не так важно. Это условия, в которых боксируют все участники. Как и скверное судейство сбоку. Большинство судей не понимают, что происходит в бою, и фиксируют только агрессию и чистые попадания. Я почти не сомневаюсь, что многие до сих пор в поисках кнопки, которую нужно нажимать, чтобы считать удары, и не понимают, почему счет в раунде всегда 10-9, а не 16-3, например. И куда подевались шлемы...

Нокдаун, в который попал Хижняк, скорее всего привел бы к остановке не только в любительском боксе. Он плыл, глаза были не на месте, ноги «ушли». Возможно, слишком быстро вскочил — но весь язык тела украинца кричал о том, что он сейчас не восстановится. И нокдаун превратился в нокаут. Если бы вдруг рефери дал продолжить — ничего хорошего бы не случилось. Бразилец несколько раз в третьем раунде попытался ударить именно так — правый прямой, левый хук, и получилось в тот момент, когда соперник уже поверил, что опасности для него в этом нет. И нокаут этот не случайный.

В итоге у Эберта Соузы золото, Хижняк с серебром, Бакши и Марсиаль — бронза. И средний вес на этой Олимпиаде был, наверное, самой интересной весовой категорией.

Сборная России

В финале супертяжеловесов, американец Ричард Торрес-младший пытался брать реванш у Баходира Жалолова из Узбекистана. На чемпионате мира-2019 Торреса увозили с ринга на носилках. Впрочем, американец как боксер заметно вырос. Но в финале с Жалоловым чуда не случилось. Узбекский боксер большую часть боя избивал американца, во втором раунде ему отсчитали нокдаун. Но в этот раз без нокаута обошлось. Торрес остановился с серебром как первый финалист Игр из США со времен Риддика Боу, золото Олимпиады — у Баходира Жалолова, но если через 3-4 года они встретятся еще раз, в профессионалах или в любителях, все может сложиться иначе.

Альберт Батыргазиев, к примеру, до этого момента не мог справиться с кубинцем Ласаро Альваресом. Да и после тяжелого четвертьфинала с монголом Цендбаатаром Эрденэбатом казалось, что силы закончились. И в 1/2 с Альваресом он вытащил бой буквально на зубах в последнем раунде.

Соперник по финалу, американец Дюк Рэган, заставил Альберта поработать, но по сравнению с монгольским и кубинским боксерами он был для Батыргазиева максимально понятным и простым. Казалось даже, что американца задавили не серии ударов под разными углами, Альберт просто раздавил его в бою психологически, у Рэгана не нашлось ответа ни в одном из раундов.

Награждение, музыка Петра Ильича Чайковского, которая на этой Олимпиаде заменяет российский гимн, и Альберт то надевает, то снимает маску, призывает других призеров встать поближе, а тем не дают. Батыргазиеву все равно — не выгоните же вы меня теперь с Олимпиады. Он не просто взял медаль талантом или наработал на это золото, он начинает свою боксерскую историю и точно на этом не остановится.

Финалистов из числа россиян было в Токио двое. Муслим Гаджимагомедов в финале проиграл кубинцу Хулио Сезару Ла Крусу, который взял уже второе олимпийское золото. В Рио — в полутяжелом весе, в Японии — потяжелел до 91 кг. Его стиль в финале многих возмутил — «что за танцы», «в боксе нужно бить», но у меня больше вопросов было к Муслиму. Прямолинейно, однообразно, иногда просто бросаясь на соперника. Так в финале не боксируют. Никакой выдумки, вариативности атак — в любой момент боя было понятно, что собирается делать Гаджимагомедов. По эту сторону экрана. А уж кубинец, олимпийский чемпион, совершенно точно его читал как книгу.

Раньше, в весе до 81 кг, дагестанец боксировал куда ярче и интереснее, но сейчас, похоже, он прибавил в атлетизме и потерял в качестве собственно бокса. Дефицит идей в бою подкосил и чеченского боксера Имама Хатаева. Он, кстати, когда-то побеждал Ла Круса, чем всех порядком удивил.

Из трех первых боев два Хатаев выиграл досрочно. Кто-то уже предположил — «следующий Бетербиев». Предельно жесткая для любителей работа, местами очень красиво, но в полуфинале был британец Бенджамин Уиттакер, который тоже вытанцевал себе место в финале. И, как и Гаджимагомедову, Хатаеву стоит понять, что если ты не попадаешь в соперника, делая одно и то же раунд за раундом, виноваты в этом не судьи. А проиграть бой на ногах можно, и на Олимпиаде, и в профессиональном боксе.

Мы все как болельщики очень требовательны. Иногда нужно себе напоминать, что бронза Зенфиры Магомедалиевой, Андрея Замкового, Имама Хатаева и Глеба Бакши — это тоже победа. Ступень. Платформа для дальнейшего роста. Не обязательно в профессионалах, Не обязательно в любителях. Не обязательно выигрывать все прямо сейчас. А боксерам важно помнить, что Олимпиада, если отбросить все лишнее, просто еще одно место, где ты можешь себя показать. Не первое, не последнее и не единственное.