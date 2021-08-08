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Неслучайный нокаут Хижняка, реванши и один Чайковский. Итоги Олимпиады в боксе

Андрей Баздрев
Андрей Баздрев
Обозреватель
Сегодня, 12:10
Призеры Олимпийских игр в Токио в среднем весе. Фото AFP
Призеры Олимпийских игр в Токио в среднем весе. Фото AFP
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Золото, серебро и четыре бронзы у России. Сильная команда Кубы, интересные филиппинцы. Но есть и еще кое-что.
Российский боксер Глеб Бакши проиграл бразильцу Хеберту Соузе в&nbsp;полуфинале Олимпийских игр в&nbsp;Токио.Финала Россия — Украина не будет. Бакши проиграл

Хижняк

Когда бразилец Эберт Соуза выбил из сетки среднего веса Глеба Бакши, можно было предположить, что олимпийский турнир выиграет украинец Александр Хижняк. Даже если бы Бакши вышел в финал — все равно Хижняк был бы фаворитом — они встречались не раз, последний случай был на отборе перед Олимпиадой, и Глеб, конечно, дал бой, но остаточное ощущение было такое: ловить в финале ему будет нечего.

И то, что Соуза как-то довольно легко выиграл у Бакши в полуфинале, не особенно удивило. Дефицит идей, вот что бросилось в глаза в этом поединке. С дистанции Глеб зацепиться не мог, вблизи бразилец связывал ему руки, да и сам был активнее, и единственным оставшимся рабочим инструментом для россиянина стали акцентированные силовые удары на сближении. Но их было недостаточно, плюс после первого раунда Глеб начал жаловаться в углу на боль в ухе, а бразилец все двигался и бил.

Публикация от Хижняк Александр Александрович (@khyzhniak_aleksandr)

Но в тот же день у Хижняка был бой с филиппинцем Эумиром Марсиалем. протеже Мэнни Пакьяо. Из города Замбоанга — Эумир Феликс Де Лос Сантос Марсиаль, запомните это имя. Начал путь на Играх с досрочной победы, затем в 1/4 остановил Армана Дарчиняна — кстати, племянника бывшего абсолютного чемпиона мира Вика Дарчиняна. На чемпионате мира-2019 в Екатеринбурге Марсиаль тоже был, но не особенно запомнился, а вот теперь филиппинский левша стал жестче, быстрее, более умелым. И Хижняк от него пропустил много жестких и точных ударов. Ресурсы человека не безграничны, особенно это касается способности держать удар, но в тот момент казалось, что Александр все эти попадания не почувствовал.

Да это и объяснимо, когда 5 лет и 60 боев не проигрываешь. И тут в соперниках по финалу Эберт да Консейсау Соуза, с которым раньше украинцу было все понятно... И первые два раунда тоже было понятно. Соуза не мог найти ответ против стиля Хижняка. А стиль этот — мясорубка. Темп и количество ударов, которые выбрасывает Хижняк, постоянно двигаясь на соперника, делает контрудары неэффективными, остановить его пока никому не удавалось. А ввязаться в открытый бой — ну, это как засунуть руку в эту самую мясорубку по локоть. Можно превратиться в фарш.

Бразилец решил проблему иначе. Когда Соуза в третьем раунде бросил в голову соперника правый удар, и завел на замах левое плечо, Хижняк уже был уверен, что бой выигран. На карточках всех судей он вел, тактику менять не собирался, шел вперед и давил на психику соперника. Эберт все пытался поймать его на апперкот вблизи, но удар не находил цель. Два шага назад, к канатам. Опущенные руки, провоцирующие оппонента на атаку, подпружинивающие ноги, чтобы сместиться как тореадор от быка — вправо или влево. Удар справа, сбить фокус, спрятать за ним левый хук... БАМ! оседающее вниз тело.

В олимпийском боксе есть свои нюансы. Бои чаще всего останавливают рано. Бывает даже, что преждевременно. В конце концов, Олимпийские игры это праздник спорта, гуманизма и вообще — здесь делают вид, что удары по голове не вредят здоровью. Но если случается тяжелый нокдаун, бой обычно не продолжается. Правильно это или нет — не так важно. Это условия, в которых боксируют все участники. Как и скверное судейство сбоку. Большинство судей не понимают, что происходит в бою, и фиксируют только агрессию и чистые попадания. Я почти не сомневаюсь, что многие до сих пор в поисках кнопки, которую нужно нажимать, чтобы считать удары, и не понимают, почему счет в раунде всегда 10-9, а не 16-3, например. И куда подевались шлемы...

Нокдаун, в который попал Хижняк, скорее всего привел бы к остановке не только в любительском боксе. Он плыл, глаза были не на месте, ноги «ушли». Возможно, слишком быстро вскочил — но весь язык тела украинца кричал о том, что он сейчас не восстановится. И нокдаун превратился в нокаут. Если бы вдруг рефери дал продолжить — ничего хорошего бы не случилось. Бразилец несколько раз в третьем раунде попытался ударить именно так — правый прямой, левый хук, и получилось в тот момент, когда соперник уже поверил, что опасности для него в этом нет. И нокаут этот не случайный.

В итоге у Эберта Соузы золото, Хижняк с серебром, Бакши и Марсиаль — бронза. И средний вес на этой Олимпиаде был, наверное, самой интересной весовой категорией.

Сборная России

В финале супертяжеловесов, американец Ричард Торрес-младший пытался брать реванш у Баходира Жалолова из Узбекистана. На чемпионате мира-2019 Торреса увозили с ринга на носилках. Впрочем, американец как боксер заметно вырос. Но в финале с Жалоловым чуда не случилось. Узбекский боксер большую часть боя избивал американца, во втором раунде ему отсчитали нокдаун. Но в этот раз без нокаута обошлось. Торрес остановился с серебром как первый финалист Игр из США со времен Риддика Боу, золото Олимпиады — у Баходира Жалолова, но если через 3-4 года они встретятся еще раз, в профессионалах или в любителях, все может сложиться иначе.

Альберт Батыргазиев, к примеру, до этого момента не мог справиться с кубинцем Ласаро Альваресом. Да и после тяжелого четвертьфинала с монголом Цендбаатаром Эрденэбатом казалось, что силы закончились. И в 1/2 с Альваресом он вытащил бой буквально на зубах в последнем раунде.

Соперник по финалу, американец Дюк Рэган, заставил Альберта поработать, но по сравнению с монгольским и кубинским боксерами он был для Батыргазиева максимально понятным и простым. Казалось даже, что американца задавили не серии ударов под разными углами, Альберт просто раздавил его в бою психологически, у Рэгана не нашлось ответа ни в одном из раундов.

Награждение, музыка Петра Ильича Чайковского, которая на этой Олимпиаде заменяет российский гимн, и Альберт то надевает, то снимает маску, призывает других призеров встать поближе, а тем не дают. Батыргазиеву все равно — не выгоните же вы меня теперь с Олимпиады. Он не просто взял медаль талантом или наработал на это золото, он начинает свою боксерскую историю и точно на этом не остановится.

Финалистов из числа россиян было в Токио двое. Муслим Гаджимагомедов в финале проиграл кубинцу Хулио Сезару Ла Крусу, который взял уже второе олимпийское золото. В Рио — в полутяжелом весе, в Японии — потяжелел до 91 кг. Его стиль в финале многих возмутил — «что за танцы», «в боксе нужно бить», но у меня больше вопросов было к Муслиму. Прямолинейно, однообразно, иногда просто бросаясь на соперника. Так в финале не боксируют. Никакой выдумки, вариативности атак — в любой момент боя было понятно, что собирается делать Гаджимагомедов. По эту сторону экрана. А уж кубинец, олимпийский чемпион, совершенно точно его читал как книгу.

Раньше, в весе до 81 кг, дагестанец боксировал куда ярче и интереснее, но сейчас, похоже, он прибавил в атлетизме и потерял в качестве собственно бокса. Дефицит идей в бою подкосил и чеченского боксера Имама Хатаева. Он, кстати, когда-то побеждал Ла Круса, чем всех порядком удивил.

Из трех первых боев два Хатаев выиграл досрочно. Кто-то уже предположил — «следующий Бетербиев». Предельно жесткая для любителей работа, местами очень красиво, но в полуфинале был британец Бенджамин Уиттакер, который тоже вытанцевал себе место в финале. И, как и Гаджимагомедову, Хатаеву стоит понять, что если ты не попадаешь в соперника, делая одно и то же раунд за раундом, виноваты в этом не судьи. А проиграть бой на ногах можно, и на Олимпиаде, и в профессиональном боксе.

Мы все как болельщики очень требовательны. Иногда нужно себе напоминать, что бронза Зенфиры Магомедалиевой, Андрея Замкового, Имама Хатаева и Глеба Бакши — это тоже победа. Ступень. Платформа для дальнейшего роста. Не обязательно в профессионалах, Не обязательно в любителях. Не обязательно выигрывать все прямо сейчас. А боксерам важно помнить, что Олимпиада, если отбросить все лишнее, просто еще одно место, где ты можешь себя показать. Не первое, не последнее и не единственное.

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