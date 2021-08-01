Российский боксер Верясов не смог выйти в полуфинал Олимпиады в Токио
13:49
Российский боксер супертяжелого веса Иван Верясов в четвертьфинале Олимпиады в Токио проиграл казахстанцу Камшибеку Кункабаеву со счетом 1:4.
В полуфинале Кункабаев встретится с американцем Ричардом Торресом.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
свыше 91 кг
1/4 финала
Иван Верясов (Россия) — Камшибек Кункабаев (Казахстан) — 1:4
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