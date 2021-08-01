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Российский боксер Верясов не смог выйти в полуфинал Олимпиады в Токио

13:49
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Российский боксер супертяжелого веса Иван Верясов в четвертьфинале Олимпиады в Токио проиграл казахстанцу Камшибеку Кункабаеву со счетом 1:4.

В полуфинале Кункабаев встретится с американцем Ричардом Торресом.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

свыше 91 кг

1/4 финала

Иван Верясов (Россия) — Камшибек Кункабаев (Казахстан) — 1:4

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