Российский боксер Хатаев вышел в четвертьфинал Олимпиады

Российский боксер Имам Хатаев прошел в четвертьфинал Олимпиады в Токио.

В 1/8 финала турнира в весовой категории до 81 кг Хатаев победил Бекзада Нурдаулетова из Казахстана раздельным решением судей. Четверо арбитров отдали победу россиянину, один рефери признал победителем казаха.

На момент публикации соперник Хатаева по четвертьфиналу Игр не определился. Поединок с участием россиянина состоится 30 июля, начало запланировано на 07.05 (мск).

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 81 кг

1/8 финала

Бекзад Нурдаулетов (Казахстан) — Имам Хатаев (Россия) — 1:4