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Российский боксер Хатаев вышел в 1/8 финала Олимпиады в Токио

08:37
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Российский боксер Имам Хатаев вышел в 1/8 финала Олимпиады в Токио.

В 1/16 финала турнира в весовой категории до 81 кг россиянин победил марокканца Мохамеда Ассагира. Судья остановил бой в третьем раунде. Хатаев дважды отправил Ассагира в нокдаун в первом раунде и по одному разу во втором и третьем раунде.

В 1/8 финала Хатаев встретится с Бекзадом Нурдаулетовым из Казахстана. Поединок состоится 28 июля, начало — в 7:30 (мск).

Бокс

Олимпийские игры

Мужчины

до 81 кг

1/16 финала

Мохамед Ассагир (Марокко) — Имам Хатаев (Россия) — 0:5

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Иван Торопцев все материалы автора

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