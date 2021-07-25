Российский боксер Хатаев вышел в 1/8 финала Олимпиады в Токио
08:37
Российский боксер Имам Хатаев вышел в 1/8 финала Олимпиады в Токио.
В 1/16 финала турнира в весовой категории до 81 кг россиянин победил марокканца Мохамеда Ассагира. Судья остановил бой в третьем раунде. Хатаев дважды отправил Ассагира в нокдаун в первом раунде и по одному разу во втором и третьем раунде.
В 1/8 финала Хатаев встретится с Бекзадом Нурдаулетовым из Казахстана. Поединок состоится 28 июля, начало — в 7:30 (мск).
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Олимпийские игры
Мужчины
до 81 кг
1/16 финала
Мохамед Ассагир (Марокко) — Имам Хатаев (Россия) — 0:5
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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