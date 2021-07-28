Российский боксер Батыргазиев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира
13:57
Российский боксер Альберт Батыргазиев в 1/8 финала Олимпиады выиграл в поединке с доминиканским спортсменом Алекси де ла Круз Баес. Россиянин выходит в четвертьфинал олимпийского турнира.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 57 кг
1/8 финала
Алекси де ла Круз Баес (Доминиканская Республика) — Альберт Батыргазиев (Россия) — 0:5
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Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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