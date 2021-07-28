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Российский боксер Батыргазиев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира

13:57
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Российский боксер Альберт Батыргазиев в 1/8 финала Олимпиады выиграл в поединке с доминиканским спортсменом Алекси де ла Круз Баес. Россиянин выходит в четвертьфинал олимпийского турнира.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 57 кг

1/8 финала

Алекси де ла Круз Баес (Доминиканская Республика) — Альберт Батыргазиев (Россия) — 0:5

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Виктория Кравченко все материалы автора

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