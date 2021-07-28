Российский боксер Батыргазиев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира

Российский боксер Альберт Батыргазиев в 1/8 финала Олимпиады выиграл в поединке с доминиканским спортсменом Алекси де ла Круз Баес. Россиянин выходит в четвертьфинал олимпийского турнира.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 57 кг

1/8 финала

Алекси де ла Круз Баес (Доминиканская Республика) — Альберт Батыргазиев (Россия) — 0:5