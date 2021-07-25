Россиянка Солуянова проиграла американке Фукс в 1/16 финала Олимпиады

Россиянка Светлана Солуянова проиграла американке Вирджинии Фукс в поединке турнира в весовой категории до 51 кг на Олимпиаде в Токио.

Солуянова проиграла раздельным решением судей. Двое арбитров отдали победу россиянке, трое признали победителем американку.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля