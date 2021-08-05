Путин поздравил боксера Батыргазиева с золотом Олимпиады

Президент России Владимир Путин поздравил боксера Альберта Батыргазиева с золотой медалью на Олимпиаде в Токио.

«Уважаемый Альберт Ханбулатович! Поздравляю вас с «золотым» триумфом в Токио. Вы с честью выстояли в тяжелейшем финальном поединке, блестяще справились с поставленными задачами. Звание олимпийского чемпиона, о котором мечтает каждый спортсмен, — заслуженная награда за Ваше мастерство, трудолюбие и волю. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте президента.

Сегодня, 5 августа, Батыргазиев победил американца Дюка Рэгана в финале боксерского турнира в весовой категории до 57 кг на Олимпиаде в Токио.