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Марокканец укусил соперника во время боя на Олимпиаде

13:40
Давид Ньике и Юнес Балла. Фото AFP
Давид Ньике и Юнес Балла. Фото AFP
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Марокканский боксер Юнес Балла во время поединка на Олимпиаде укусил своего соперника новозеландца Давида Ньике.

Инцидент произошел во время третьего раунда. Судья никак не отреагировал на этот поступок. Тем не менее Балла проиграл бой Ньике.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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