Марокканец укусил соперника во время боя на Олимпиаде
13:40
Марокканский боксер Юнес Балла во время поединка на Олимпиаде укусил своего соперника новозеландца Давида Ньике.
Инцидент произошел во время третьего раунда. Судья никак не отреагировал на этот поступок. Тем не менее Балла проиграл бой Ньике.
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