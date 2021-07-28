Магомедалиева одержала победу раздельным решением судей и вышла в 1/4 финала

Россиянка Земфира Магомедалиева провела первый поединок на Олимпийских играх в Токио. В весовой категории до 75 кг титулованная дагестанская боксерша встретится на ринге с соперницей из США Наоми Грэм.

Россиянка одержала победу раздельным решением судей и вышла в 1/4 финала.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 75 кг

1/8 финала

Наоми Грэм (США) — Земфира Магомедалиева (Россия) — 1:4