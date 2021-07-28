Олимпиада
Токио-2020
Бокс
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Бокс

Магомедалиева одержала победу раздельным решением судей и вышла в 1/4 финала

11:54

Россиянка Земфира Магомедалиева провела первый поединок на Олимпийских играх в Токио. В весовой категории до 75 кг титулованная дагестанская боксерша встретится на ринге с соперницей из США Наоми Грэм.

Россиянка одержала победу раздельным решением судей и вышла в 1/4 финала.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 75 кг

1/8 финала

Наоми Грэм (США) — Земфира Магомедалиева (Россия) — 1:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Китай — Россия, 3x3: время начала и где смотреть прямую трансляцию
Скандал на Олимпиаде! Иностранный журналист атаковал Медведева вопросом о «русских обманщиках»
«Сент-Луис» повысил зарплату Бучневича в два раза. Сможет ли Павел заменить Тарасенко после обмена из «Рейнджерс»?
Баскетбольные медалисты, сражения Нагорного и Далалояна в многоборье: анонс 28 июля на Олимпиаде
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события