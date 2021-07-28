Магомедалиева одержала победу раздельным решением судей и вышла в 1/4 финала
11:54
Россиянка Земфира Магомедалиева провела первый поединок на Олимпийских играх в Токио. В весовой категории до 75 кг титулованная дагестанская боксерша встретится на ринге с соперницей из США Наоми Грэм.
Россиянка одержала победу раздельным решением судей и вышла в 1/4 финала.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 75 кг
1/8 финала
Наоми Грэм (США) — Земфира Магомедалиева (Россия) — 1:4
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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