Хатаев объявил о завершении любительской карьеры после поражения в полуфинале Олимпиады

Российский боксер Имам Хатаев заявил, что будет не будет выступать в любителях.

«Буду выступать в профессионалах», — сказал Хатаев журналистам.

На Олимпиаде в Токио 26-летний Хатаев стал бронзовым призером. В воскресенье он проиграл раздельным решением судей британцу Бенджамину Уиттакеру (1-4).