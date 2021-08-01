Хатаев объявил о завершении любительской карьеры после поражения в полуфинале Олимпиады
07:34
Российский боксер Имам Хатаев заявил, что будет не будет выступать в любителях.
«Буду выступать в профессионалах», — сказал Хатаев журналистам.
На Олимпиаде в Токио 26-летний Хатаев стал бронзовым призером. В воскресенье он проиграл раздельным решением судей британцу Бенджамину Уиттакеру (1-4).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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