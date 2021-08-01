Глеб Бакши: «Я первый крымчанин на Олимпиаде. Знаю, что привезу отсюда золото»
13:12
Российский боксер Глеб Бакши после победы в четвертьфинале Олимпиады в Токио над Дэрреллем Валлсейнтом выразил уверенность, что станет чемпионом в весовой категории до 75 кг.
«Я приехал сюда за золотом, — сказал Бакшич — Меня другое не интересует, если честно».
Бакши родом из Симферороля. Перед чемпионатом мира 2019 года он заявил, что «хотел бы привезти первое золото в российский Крым». В итоге он занял первое место.
«Я первый крымчанин, который приехал на Олимпиаду [после того, как Крым стал частью России], — отметил Бакши. — Для меня это большая честь. Я уже везу медаль. Но я знаю, что привезу золото».
19107 голосов
Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?
Читайте также
68
Зачет
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю