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Глеб Бакши: «Я первый крымчанин на Олимпиаде. Знаю, что привезу отсюда золото»

13:12
Глеб Бакши. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Глеб Бакши. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боксер Глеб Бакши после победы в четвертьфинале Олимпиады в Токио над Дэрреллем Валлсейнтом выразил уверенность, что станет чемпионом в весовой категории до 75 кг.

«Я приехал сюда за золотом, — сказал Бакшич — Меня другое не интересует, если честно».

Бакши родом из Симферороля. Перед чемпионатом мира 2019 года он заявил, что «хотел бы привезти первое золото в российский Крым». В итоге он занял первое место.

«Я первый крымчанин, который приехал на Олимпиаду [после того, как Крым стал частью России], — отметил Бакши. — Для меня это большая честь. Я уже везу медаль. Но я знаю, что привезу золото».

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Илья Андреев все материалы автора

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