Ганский боксер Самуэль Такий попытался отнять медаль у Батыргазиева

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Самуэль Такий на церемонии награждения во время совместной фотосъемки в шутку попытался отнять золотую медаль у российского боксера Альберта Батыргазиева.

Еще одну бронзу завоевал кубинец Лазаро Альварес.

Напомним, Батыргазиев в финале раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана со счетом 3:2.

Для сборной России это 15-я золотая медаль на Играх-2020. Для российских боксеров это первое золото в Токио.