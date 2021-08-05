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Ганский боксер Самуэль Такий попытался отнять медаль у Батыргазиева

11:03

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Самуэль Такий на церемонии награждения во время совместной фотосъемки в шутку попытался отнять золотую медаль у российского боксера Альберта Батыргазиева.

Еще одну бронзу завоевал кубинец Лазаро Альварес.

Напомним, Батыргазиев в финале раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана со счетом 3:2.

Для сборной России это 15-я золотая медаль на Играх-2020. Для российских боксеров это первое золото в Токио.

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Артем Калинин все материалы автора

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