Ганский боксер Самуэль Такий попытался отнять медаль у Батыргазиева
11:03
Бронзовый призер Олимпиады в Токио Самуэль Такий на церемонии награждения во время совместной фотосъемки в шутку попытался отнять золотую медаль у российского боксера Альберта Батыргазиева.
Еще одну бронзу завоевал кубинец Лазаро Альварес.
Напомним, Батыргазиев в финале раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана со счетом 3:2.
Для сборной России это 15-я золотая медаль на Играх-2020. Для российских боксеров это первое золото в Токио.
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