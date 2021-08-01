Французский боксер Алиев устроил забастовку после поражения дисквалификацией
07:54
Французский тяжеловес Мурад Алиев проиграл дисквалификацией британцу Фрезеру Кларку в четвертьфинале олимпийского турнира по боксу.
Причина дисквалификации — удар соперника головой. Алиев в резкой форме начал выражать недовольство судейским решением, а также вступил в перепалку с Кларком. После этого французский боксер демонстративно отказался покидать ринг — он сел у канатов и находится там уже порядка 10 минут.
В полуфинале Фрэйзер Кларк встретится с Баходиром Джалоловым из Узбекистана. Поединок состоится 4 августа.
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