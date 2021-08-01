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Французский боксер Алиев устроил забастовку после поражения дисквалификацией

07:54
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Французский тяжеловес Мурад Алиев проиграл дисквалификацией британцу Фрезеру Кларку в четвертьфинале олимпийского турнира по боксу.

Причина дисквалификации — удар соперника головой. Алиев в резкой форме начал выражать недовольство судейским решением, а также вступил в перепалку с Кларком. После этого французский боксер демонстративно отказался покидать ринг — он сел у канатов и находится там уже порядка 10 минут.

В полуфинале Фрэйзер Кларк встретится с Баходиром Джалоловым из Узбекистана. Поединок состоится 4 августа.

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Илья Андреев все материалы автора

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Французский боксер Алиев устроил забастовку после поражения дисквалификацией
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