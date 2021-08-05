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Филиппинский боксер Паалам и британец Яфаи поборются за золото Олимпиады в Токио

09:10

Филиппинский боксер Карло Паалам вышел в финал Олимпиады в Токио в категории до 52 кг, победив японца Риомеи Танака.

Соперником Паалама в борьбе за золото станет британец Гэлал Яфаи, который в своем полуфинале победил казахстанца Сакен Бибоссинов.

Финальный поединок пройдет 7 августа (начало — в 08.00 по московскому времени).

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 52 кг

1/2 финала

Риомеи Танака (Япония) — Карло Паалам (Филиппины) — 0:5

Гэлал Яфаи (Великобритания) — Сакен Бибоссинов (Казахстан) — 3:2

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