Филиппинский боксер Паалам и британец Яфаи поборются за золото Олимпиады в Токио
09:10
Филиппинский боксер Карло Паалам вышел в финал Олимпиады в Токио в категории до 52 кг, победив японца Риомеи Танака.
Соперником Паалама в борьбе за золото станет британец Гэлал Яфаи, который в своем полуфинале победил казахстанца Сакен Бибоссинов.
Финальный поединок пройдет 7 августа (начало — в 08.00 по московскому времени).
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 52 кг
1/2 финала
Риомеи Танака (Япония) — Карло Паалам (Филиппины) — 0:5
Гэлал Яфаи (Великобритания) — Сакен Бибоссинов (Казахстан) — 3:2
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