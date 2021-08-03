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Боксер Замковой рассказал о запоминающихся моментах Олимпиады в Токио

14:17
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Российский боксер Андрей Замковой рассказал о запоминающихся моментах на Олимпийских Играх в Токио.

— А что нужно в себе улучшать, Андрей, как сами думаете?

— Это надо с тренером. Я полностью доверяю своему тренеру Геннадию Николаевичу Рыжикову, который воспитал уже олимпийского чемпиона, чемпиона мира. То, что он мне говорит, то я и делаю.
— Чем тебе запомнится эта Олимпиада в Токио, учитывая погодные условия, организацию?

— Мне очень понравилось здесь. Понравились условия, еда. Люди приветливые! Все условия, созданные для комфорта. Кровати, да, бумажные. Но матрас ортопедический. Нам сделали снимок тела, сказали, как поставить. Там в трех положениях находится матрас, распределили, сразу почувствовал, что удобнее стало спать.

Замковой стал обладателем бронзовой медали Олимпиады в Токио.

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Артем Калинин все материалы автора

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