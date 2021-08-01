Боксер Батыргазиев обвинил соперника из Монголии в нарушении правил на Олимпиаде
12:50
Российский боксер Альберт Батыргазиев заявил, что соперник из Монголии нарушиил правила на Олимпийских играх в Токио.
В четвертьфинале Батыргазиев победил Цэндбаатару Эрдэнэбатыну раздельным решением судей (3:2) и вышел в полуфинал.
«Я знал, что он «грязный» боксер, он нарушает. Он попадал в пах, сушил ноги с первого раунда. Я к этому привык. Если было бы больно, я бы сказал, но я просто хотел выиграть», — сказал Батыргазиев.
В полуфинале россиянин 3 августа встретится с кубинцем Лазаро Альваресом.
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