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Боксер Батыргазиев обвинил соперника из Монголии в нарушении правил на Олимпиаде

12:50
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Российский боксер Альберт Батыргазиев заявил, что соперник из Монголии нарушиил правила на Олимпийских играх в Токио.

В четвертьфинале Батыргазиев победил Цэндбаатару Эрдэнэбатыну раздельным решением судей (3:2) и вышел в полуфинал.

«Я знал, что он «грязный» боксер, он нарушает. Он попадал в пах, сушил ноги с первого раунда. Я к этому привык. Если было бы больно, я бы сказал, но я просто хотел выиграть», — сказал Батыргазиев.

В полуфинале россиянин 3 августа встретится с кубинцем Лазаро Альваресом.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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