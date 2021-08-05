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Боксер Батыргазиев назвал свой самый тяжелый бой Олимпиады в Токио

11:06
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Российский боксер Альберт Батыргазиев назвал свой самый тяжелый бой на Олимпиаде в Токио (Япония) после завоевания золота.

— Интересен ли вам потенциальный реванш финала уже на профессиональном уровне?
— Думаю, это будет дополнительным стимулом продолжать трудиться, чтобы встретиться в профессиональном боксе со своим оппонентом. Мы занимаемся хорошим делом. Главное, чтобы наш бокс нравился зрителям. Бывают и взлеты, и падения, надо быть готовым.

— Самый тяжелый бой на Олимпиаде?

— Все бои были тяжелыми, от первого до последнего. Каждый соперник хорош в своем стиле. Любой может навалять тебе нормально, так что старался не терять концентрацию. Я настраивался на полуфинальный поединок как на первый финал. Это был принципиальный бой. Я проигрывал этому сопернику, хотел сделать реванш. Каждое поражение — это мотивация для работы.

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Артем Калинин все материалы автора

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