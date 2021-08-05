Боксер Батыргазиев назвал свой самый тяжелый бой Олимпиады в Токио

Российский боксер Альберт Батыргазиев назвал свой самый тяжелый бой на Олимпиаде в Токио (Япония) после завоевания золота.

— Интересен ли вам потенциальный реванш финала уже на профессиональном уровне?

— Думаю, это будет дополнительным стимулом продолжать трудиться, чтобы встретиться в профессиональном боксе со своим оппонентом. Мы занимаемся хорошим делом. Главное, чтобы наш бокс нравился зрителям. Бывают и взлеты, и падения, надо быть готовым.

— Самый тяжелый бой на Олимпиаде?

— Все бои были тяжелыми, от первого до последнего. Каждый соперник хорош в своем стиле. Любой может навалять тебе нормально, так что старался не терять концентрацию. Я настраивался на полуфинальный поединок как на первый финал. Это был принципиальный бой. Я проигрывал этому сопернику, хотел сделать реванш. Каждое поражение — это мотивация для работы.