Российский волейболист Константин Семенов рассказал об ожиданиях от четвертьфинала Олимпиады против сборной Норвегии.

Ранее Семенов в паре с Ильей Лешуковым обыграли команду Чили.

«Что сказать об этом матче... Winter is coming. Это будет шоу. Думаю, на такой стадии турнира все матчи уже шоу», — сказал Семенов.

1/4 финала Олимпиады состоится завтра, 3 августа. Начало — в 03.00 (мск).