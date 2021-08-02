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Волейболист Семенов — о четвертьфинальном матче Олимпиады: «Это будет шоу»

09:04
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Российский волейболист Константин Семенов рассказал об ожиданиях от четвертьфинала Олимпиады против сборной Норвегии.

Ранее Семенов в паре с Ильей Лешуковым обыграли команду Чили.

«Что сказать об этом матче... Winter is coming. Это будет шоу. Думаю, на такой стадии турнира все матчи уже шоу», — сказал Семенов.

1/4 финала Олимпиады состоится завтра, 3 августа. Начало — в 03.00 (мск).

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Артем Калинин все материалы автора

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