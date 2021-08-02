Волейболист Семенов — о четвертьфинальном матче Олимпиады: «Это будет шоу»
09:04
Российский волейболист Константин Семенов рассказал об ожиданиях от четвертьфинала Олимпиады против сборной Норвегии.
Ранее Семенов в паре с Ильей Лешуковым обыграли команду Чили.
«Что сказать об этом матче... Winter is coming. Это будет шоу. Думаю, на такой стадии турнира все матчи уже шоу», — сказал Семенов.
1/4 финала Олимпиады состоится завтра, 3 августа. Начало — в 03.00 (мск).
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