США и Австралия разыграют золотую медаль Олимпиады в женском пляжном волейболе
04:50
Сборная США в полуфинале олимпийского турнира по пляжному волейболу обыграли Швейцарию.
Американки Эйприл Росс и Эликс Клинман победили Анук Верже-Депре и Йоану Хайдрих со счетом 2:0. В другом полуфинале австралийки Мариафе Артачо и Таликва Клэнси оказались сильнее Тину Граудину и Анастасию Кравченоку — 2:0.
В финале США встретятся с Австралией. Матч пройдет завтра, 6 августа, и начнется в 5:30 мск.
Пляжный волейбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
1/2 финала
Анук Верже-Депре / Йоана Хайдрих (Швейцария) — Эйприл Росс / Эликс Клинман (США) — 0:2
Мариафе Артачо / Таликва Клэнси (Австралия) — Тина Граудина / Анастасия Кравченока (Латвия) — 2:0
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