США и Австралия разыграют золотую медаль Олимпиады в женском пляжном волейболе

Сборная США в полуфинале олимпийского турнира по пляжному волейболу обыграли Швейцарию.

Американки Эйприл Росс и Эликс Клинман победили Анук Верже-Депре и Йоану Хайдрих со счетом 2:0. В другом полуфинале австралийки Мариафе Артачо и Таликва Клэнси оказались сильнее Тину Граудину и Анастасию Кравченоку — 2:0.

В финале США встретятся с Австралией. Матч пройдет завтра, 6 августа, и начнется в 5:30 мск.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

1/2 финала

Анук Верже-Депре / Йоана Хайдрих (Швейцария) — Эйприл Росс / Эликс Клинман (США) — 0:2

Мариафе Артачо / Таликва Клэнси (Австралия) — Тина Граудина / Анастасия Кравченока (Латвия) — 2:0