Россиянин Стояновский прокомментировал выход в полуфинал Олимпиады в пляжном волейболе
16:00
Олег Стояновский прокомментировал выход в полуфинал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио.
«Тяжелый матч. Мы хорошо знали соперников, всегда с ними тяжело играли. Сейчас уже конец турнира. Мы знаем, как готовиться, как играть с ними. Мы прибавляем по ходу турнира. Мне кажется, от игры к игре выступаем лучше», — сказал Стояновский.
Сегодня, 4 августа Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым победил немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера.
В полуфинале Олимпиады Красильников и Стояновский встретятся с победителем матча Черифф Юнусс / Ахмед Тиджан (Катар) — Паоло Николай / Даниэле Лупо (Италия).
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