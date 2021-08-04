Россиянин Стояновский прокомментировал выход в полуфинал Олимпиады в пляжном волейболе

Олег Стояновский прокомментировал выход в полуфинал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио.

«Тяжелый матч. Мы хорошо знали соперников, всегда с ними тяжело играли. Сейчас уже конец турнира. Мы знаем, как готовиться, как играть с ними. Мы прибавляем по ходу турнира. Мне кажется, от игры к игре выступаем лучше», — сказал Стояновский.

Сегодня, 4 августа Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым победил немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера.

В полуфинале Олимпиады Красильников и Стояновский встретятся с победителем матча Черифф Юнусс / Ахмед Тиджан (Катар) — Паоло Николай / Даниэле Лупо (Италия).