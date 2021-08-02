Россияне Лешуков и Семенов обыграли чилийцев на Олимпиаде в Токио

Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов в двух сетах победили чилийцев Марко Гримальта и Эстебана Гримальта в матче 1/8 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио.

Российская пара вышла в 1/4 финала турнира. Их соперниками станут норвежцы Андерс Мол и Кристиан Серум.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

1/8 финала

Илья Лешуков / Константин Семенов (Россия) — Марко Гримальт / Эстебан Гримальт (Чили) — 2:0