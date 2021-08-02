Россияне Лешуков и Семенов обыграли чилийцев на Олимпиаде в Токио
08:49
Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов в двух сетах победили чилийцев Марко Гримальта и Эстебана Гримальта в матче 1/8 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио.
Российская пара вышла в 1/4 финала турнира. Их соперниками станут норвежцы Андерс Мол и Кристиан Серум.
Пляжный волейбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
1/8 финала
Илья Лешуков / Константин Семенов (Россия) — Марко Гримальт / Эстебан Гримальт (Чили) — 2:0
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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