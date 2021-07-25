С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по пляжному волейболу начался 24 июля и завершится 7 августа.

Формат турнира

24 пары спортсменов разбиты на 6 групп — в каждой по 4 дуэта. 2 сильнейших из квартета, а также 2 лучших из тех, что заняли 3-е места, попадают в плей-офф, где играют со стадии 1/8 финала турнира на выбывание.

Состав сборной России

Мужчины: Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Илья Лешуков/Константин Семенов.

Женщины: Надежда Макрогузова/Светлана Холомина.

Пляжный волейбол. Олимпийские игры-2020. Токио. 24 июля — 7 августа 2021. Мужчины. Расписание соревнований

26 июля. 04:00 (мск). Группа В. Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — Хосуэ Гачиола/Хосе Рубио (Мексика).

26 июля. 09:00. Группа А. Илья Лешуков/Константин Семенов (Россия) — Кристофер МакХью/Дэмьен Скуманн (Австралия).

28 июля. 16:00. Группа А. Андерс Мол/Кристиан Сорум (Норвегия) — Илья Лешуков-Константин Семенов (Россия).

29 июля. 09:00. Группа В. Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — Мартиньш Плавиньш/Эдгарс Токс (Латвия).

31 июля. 10:00. Группа В. Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — Ондржей Перушич/Давид Швайнер (Чехия).

31 июля. 14:00. Матчи «лаки-лузеров».

1 августа. 03:00. 1/8 финала.

2 августа. 03:00. 1/8 финала.

4 августа. 03:00, 15:00. 1/4 финала.

5 августа. 04:00, 16:00. Полуфиналы.

7 августа. 04:00. Матч за 3-е место.

7 августа. 05:30. Финал.

Пляжный волейбол. Олимпийские игры-2020. Токио. 25 июля — 6 августа 2021. Женщины. Расписание соревнований

28 июля. 10:00 (мск). Группа Е. Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (Россия) — Лиди/Лейла (Куба).

30 июля. 09:00. Группа Е. Мариафе Артако дел Солар/Тэлика Клэнси (Австралия) — Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (Россия).

31 июля. 14:00. Матчи «лаки-лузеров».

1 августа. 03:00. 1/8 финала.

2 августа. 03:00. 1/8 финала.

3 августа. 03:00, 15:00. 1/4 финала.

5 августа. 03:00, 15:00. Полуфиналы.

6 августа. 04:00. Матч за 3-е место. Начало в 4:00

6 августа. 05:30. Финал.

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Пляжный волейбол на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, финалы и медали соревнований по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021