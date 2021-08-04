Пляжники Красильников и Стояновский встретятся с катарцами в полуфинале Олимпиады в Токио

Пляжники Шериф Юнусс и Ахмед Тиян из Катара вышли в полуфинал Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале они обыграли Паоло Николаи и Даниеле Лупо из Италии в двух сетах.

В полуфинале соперниками спортсменов из Катара станут российские пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которые в четвертьфинале обыграли немцев (2:0).

Встречи состоятся 5 августа.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

1/4 финала

Шериф Юнусс / Ахмед Тиян (Катар) — Паоло Николаи / Даниеле Лупо (Италия) — 2:0