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Олимпиада-2020: пляжный волейбол. Шериф / Ахмед — Красильников / Стояновский: время начала, где смотреть прямую трансляцию полуфинала Токио-2020

06:00
Олег Стояновский и Вячеслав Красильников. Фото AFP
Олег Стояновский и Вячеслав Красильников. Фото AFP
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В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх будут сыграны полуфиналы мужского турнира по пляжному волейболу.

В 16.00 (мск) начнется встреча Шериф / Ахмед (Катар) — Вячеслав Красильников / Олег Стояновский. Трансляция на сайте «Смотрим.ру».

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