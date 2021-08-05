Олимпиада-2020: пляжный волейбол. Шериф / Ахмед — Красильников / Стояновский: время начала, где смотреть прямую трансляцию полуфинала Токио-2020
06:00
В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх будут сыграны полуфиналы мужского турнира по пляжному волейболу.
В 16.00 (мск) начнется встреча Шериф / Ахмед (Катар) — Вячеслав Красильников / Олег Стояновский. Трансляция на сайте «Смотрим.ру».
Читайте также
Поражение от Турции стало роковым. Россия насмерть рубилась с Бразилией, но проиграла — и выбыла с Олимпиады
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю