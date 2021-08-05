Красильников и Стояновский вышли в финал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио
16:44
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио.
В полуфинале Красильников и Стояновский победили Шерифа Юнусса и Ахмеда Тияна из Катара — 21:19, 21:17
В финале Красильников и Стояновский встретятся с парой Андерс Бернтсен Мол / Кристиан Сандлие Сорум (Норвегия). Матч запланирован на 7 августа.
Пляжный волейбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
1/2 финала
Шериф Юнусс / Ахмед Тиян (Катар) — Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) — 0:2
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