Красильников и Стояновский вышли в финал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио.

В полуфинале Красильников и Стояновский победили Шерифа Юнусса и Ахмеда Тияна из Катара — 21:19, 21:17

В финале Красильников и Стояновский встретятся с парой Андерс Бернтсен Мол / Кристиан Сандлие Сорум (Норвегия). Матч запланирован на 7 августа.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

1/2 финала

Шериф Юнусс / Ахмед Тиян (Катар) — Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) — 0:2