Сборная Испании по баскетболу с победы стартовала на Олимпиаде в Токио

26 июля мужская сборная Испании обыграла Японию (88:77) в 1-м матче группы С турнира по баскетболу на летней Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Встреча прошла на «Сайтама Супер Арене».

Самым результативным игроком в составе победителей стал Рики Рубио — 20 очков. В составе сборной Японии 20 очков набрал Руи Хатимура.

Баскетбол

Олимпийские игры

Группа C

Япония — Испания — 77:88 (14:18, 14:30, 28:21, 21:19)

26 июля.