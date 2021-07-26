Сборная Испании по баскетболу с победы стартовала на Олимпиаде в Токио
17:00
26 июля мужская сборная Испании обыграла Японию (88:77) в 1-м матче группы С турнира по баскетболу на летней Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Встреча прошла на «Сайтама Супер Арене».
Самым результативным игроком в составе победителей стал Рики Рубио — 20 очков. В составе сборной Японии 20 очков набрал Руи Хатимура.
Баскетбол
Олимпийские игры
Группа C
Япония — Испания — 77:88 (14:18, 14:30, 28:21, 21:19)
26 июля.
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